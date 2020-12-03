محافظ بني سويف يلتقي أعضاء نادي هوكس للدراجات

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعضاء نادي هوكس مصر للدراجات النارية، لدى مرورهم بالمحافظة، ضمن خط سير الرحلة السياحية التي نظمها النادي لزيارة مدينتي الأقصر والجونة، بداية من اليوم الخميس وحتى الاثنين المقبل، والتي تضم فوجًا سياحيًا مكون من 40 فردًا على دراجاتهم النارية.

وتم التنسيق مع أعضاء النادي، الذين حرصوا على اتخاذ المحافظة كنقطة انطلاق لاستئناف واستكمال رحلتهم، والذين قد سبق لهم زيارة المحافظة وقضاء يومين ضمن برنامج سياحي متكامل داخل المحافظة تم إعداده لهم.

وحرص المحافظ، بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، للقاء أعضاء النادي أمام مبنى ديوان عام المحافظة كنقطة توقف وانطلاق لاستكمال رحلتهم السياحية.

وأعرب غنيم عن سعادته بلقاء أعضاء النادي في ثاني زيارة لهم، والتي سبقها زيارة مماثلة نهاية أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أهمية تنظيم مثل الفعاليات في التعريف بالمقومات الأثرية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، ضمن خطة دعم السياحة الداخلية والترويج لمقوماتها السياحية، في إطار استراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة، بهدف الحصول على مكانة لائقة بالخريطة السياحية المصرية، لا سيما وأن الرحلة تضم سائحين من دول أوروبية وأجنبية.

من جانبهم، عبر أعضاء النادي عن تقديرهم الكبير لمحافظ بني سويف على حفاوة الاستقبال، ودعمه الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها النادي؛ للترويج السياحي لمحافظات مصر، وتوجيهاته بتقديم كافة التيسيرات والخدمات الأمنية واللوجستية أثناء مرورهم بنظاق محافظة بني سويف، ضمن خط سير الرحلة الذي بدأ من طريق العين السخنة مرورًا بالطريق الدائري الإقليمي، ثم الطريق الشرقي وصولًا لمبنى ديوان عام المحافظة.