روايات سمير الفيل في رسالة ماجستير بكلية الآداب بدمياط

عقدت كلية الآداب بدمياط، جلسة بحثية، لمناقشة رسالة ماجستير، للباحثة حنان سمير الأشقر، بكلية آداب دمياط، عن موضوع: " البنية السردية في روايات الكاتب سمير الفيل".

وقد تشكلت لجنة المناقشة والحكم والتقييم من: الدكتور أحمد يوسف علي من الزقازيق، والدكتور عبدالعاطي كيوان من الفيوم، والدكتور أحمد فهمي عيسى من دمياط، والدكتور أحمد عبدالحي من دمياط أيضا.

استمرت المناقشة حوالي ثلاث ساعات، حيث تم إجراء حوار حول المنهج والتطبيق، حيث أن الروايات التي تناولتها الباحثة عالجت فكرة الحرب مع إسرائيل من خلال ثلاث روايات هي : " رجال وشظايا" 1990، " ظل الحجرة " 2001، " وميض تلك الجبهة" 2008.

وبعد جدل وحوار خصب، تم منح الباحثة درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع الطبع والتداول بين الجامعات المصرية.

وقد احتفى عدد كبيير من أدباء دمياط بالكاتب، باعتبارها أول رسالة ماجستير يتم مناقشتها عن أعماله، في اول حضور للأدب المعاصر لواحد من أبناء المحافظة المقيمين فيها، ومنهم الكاتب، حلمي ياسين، وصلاح عفيفي، ناصر العزبي ، صلاح مصباح ، والكاتبة دعاء البطراوي.