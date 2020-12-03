شريف رمزي: مهرجان القاهرة له تاريخ طويل وترأسه نجوم كبار

قال الفنان شريف رمزي، إن عام 2020 الأسوأ على الإطلاق، مضيفًا أنه كان ملتزمًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدون إثارة القلق حرصًا على أولاده.

وأعرب خلال لقاء له لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، عن سعادته بمشاركته في الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، متابعًا: «مهرجان القاهرة من أعرق المهرجانات في الوطن العربي، وله تاريخ طويل وترأسه نجوم كبار من جهابزة صناع السينما في مصر، ووجود المدعوين فيه تتويج لهم».

وأضاف أنه في حالة عرض فيلم مصري بالافتتاح، سيختار فيلم الأرض أو شيء من الخوف، داعيًا صناع السينما بإعادة إنتاج الأفلام الكلاسيكية ليتعرف عليها الأجيال الحالية.

وتابع: «أنا فخور بامتهان مهنة سبقونا فيها عظماء»، ذاكرًا أنه دائما ما يؤمن بانطباعه الأول عندما يٌقدم على أي عمل.

وعن شركته الإنتاجية، أوضح أنها تعمل في الوقت الحالي بالتوزيع فقط ولم تبدأ في إنتاج أعمال جديدة بعد فيلم الجزيرة 2، مشيرًا إلى حرصه على اختيار الأفلام التي سينتجها لعراقة شركته التي يعود تاريخها إلى الأربعينيات.

ويُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، تحت شعار «الأمل»، وذلك بعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا فى عروضها العالمية والدولية الأولى، حيث تشهد المسابقة الرسمية لأول مرة منذ سنوات عرض ثلاثة أفلام مصرية للمرة الأولى وهي: «حظر تجول» و«عاش يا كابتن» و«ع السلم»، وذلك بين 16 فيلمًا تتنافس على الهرم الذهبي.