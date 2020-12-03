الخارجية الروسية: فريق أممي بصدد التوجه إلى قره باغ لتقييم الوضع الإنساني

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن فريقا أمميا بصدد التوجه إلى قره باغ لتقييم الوضع الإنساني في المنطقة.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في المنطقة، وهناك بعثة تقييم كاملة تابعة للأمم المتحدة تستعد للتوجه إلى قره باغ".

وقالت إن الجانب الروسي"على اتصال مستمر مع الهيئات الأرمنية و الأذربيجانية والجهات الدولية المعنية لحل القضايا الإنسانية في قره باغ.

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن عدد العائدين إلى قره باغ منذ 14 نوفمبر يقترب من 30 ألف شخص حيث يتم تأمين عودة ألف إلى ألفي شخص إلى مناطقهم يوميا، فيما بدأت إجراءات إيصال الإمدادات الإنسانية إلى المناطق المتضررة".

وأوضحت أن قوة حفظ السلام الروسية وفرت الظروف لعودة اللاجئين وضمنت سلامة عبور المركبات المدنية ونقل المواد الغذائية والسلع المختلفة، كما تواصل نزع الألغام والعبوات الناسفة وتشرف على إصلاح مرافق البنية التحتية" في المناطق المتضررة.