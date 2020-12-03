الصادرات والواردات: عدد الرسائل المعروضة بلغ 8422 خلال أكتوبر

قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن عدد الرسائل المعروضة على الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 8422 رسالة، مشيرًا، في بيان للهيئة، إلى أن عدد رسائل الواردات الصناعية بلغ 6351 رسالة، تم قبول 6305 رسائل منها، وكان من أهم الواردات الصناعية المقبولة (الملابس، قطع غيار السيارات، أدوات المائدة)، ورفض 46 رسالة، ومن أهم الواردات الصناعية المرفوضة (الفلاتر، الشنط والمحافظ والأحذية، أدوات كهربية).

وأضاف جابر أن رسائل الواردات الغير صناعية بلغ 2071 رسالة وتم قبول 2010 رسائل، وكان من أهم الواردات صناعية المقبولة أصناف (أعلاف، حيوانات حية، لقاحات بيطرية، مستحضرات تجميل وعطور، إضافات أعلاف)، ورفض61 رسالة ومن أهم الواردات الغير صناعية المرفوضة أصناف (جلوين ذرة، أسمدة زراعية، تقاوي بطاطس).

وأوضح أن معامل الهيئة فحصت 21246 رسالة معمليًا خلال أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها 7539 عينة غذائي و4459 عينة صناعي و9248 عينة تعاقد.