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تقرير: 87% من الشركات في المكسيك تأثرت بجائحة كورونا

علم المكسيك
علم المكسيك
مكسيكو سيتي - د ب أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 12:09 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 12:09 ص

ذكرت وكالة الإحصاء المكسيكية، اليوم الأربعاء، أن 87ر1 مليون شركة بما يعادل نحو 87% من الشركات في المكسيك تأثرت من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب الدراسة التي أجرتها الوكالة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع نسبة الشركات المتضررة من جائحة كورونا مقارنة بالمسح السابق الذي أجرى خلال شهري أبريل ومايو الماضيين حيث كانت نسبة الشركات المتضررة 93%.

في الوقت نفسه فإن 1ر23% من الشركات أغلقت أبوابها مؤقتا خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مقابل 6ر59% خلال أبريل ومايو الماضيين.

وذكرت 2ر79% من الشركات في المسح الأخير أنها سجلت تراجعا في إيراداتها، في حين كانت النسبة في المسح السابق 1ر85%.

بحسب الدراسة الأخيرة حصلت 9ر5% من الشركات على مساعدات مالية، في حين لم تحصل 1ر94% على أي مساعدات. وفي الدراسة السابقة حصلت 8ر7% من الشركات على مساعدات.


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