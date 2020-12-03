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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:26 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:27 ص

تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي، ودوري أبطال آسيا.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال آسيا (مرحلة المجموعات):

بيرث جلوري (أستراليا) × إف سي طوكيو (اليابان)   12:00م        beIN Sports HD 8

شنجهاي شنهوا (الصين) × أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)   12:00م       beIN Sports HD 7

بكين جوان (الصين) × تشيانجراي يونايتد (تايلاند)   3:00م        beIN Sports HD 7

ميلبورن فيكتوري (أستراليا) × إف سي سيئول (كوريا الجنوبية)  3:00م    beIN Sports HD 8

الدوري الأوروبي (مرحلة المجموعات):

سيفاس سبور(تركيا) × فياريال (إسبانيا)  7:55م     beIN Sports HD 3

ميلان (إيطاليا) × سيلتك (إسكوتلندا)    7:55م     beIN Sports HD 1

لاسك لينز (النمسا) × توتنهام هوتسبير (إنجلترا)   7:55م     beIN Sports HD 2

زوريا لوهانسك (أوكرانيا) × ليستر سيتي (إنجلترا)  7:55م    beIN Sports HD 5

آرسنال (إنجلترا) × رابيد فيينا (النمسا)  10:00م    beIN Sports HD 1

إي زد آلكمار (هولندا) × نابولي (إيطاليا)  10:00م    beIN Sports HD 5


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