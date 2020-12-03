مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي، ودوري أبطال آسيا.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال آسيا (مرحلة المجموعات):

بيرث جلوري (أستراليا) × إف سي طوكيو (اليابان) 12:00م beIN Sports HD 8

شنجهاي شنهوا (الصين) × أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) 12:00م beIN Sports HD 7

بكين جوان (الصين) × تشيانجراي يونايتد (تايلاند) 3:00م beIN Sports HD 7

ميلبورن فيكتوري (أستراليا) × إف سي سيئول (كوريا الجنوبية) 3:00م beIN Sports HD 8

الدوري الأوروبي (مرحلة المجموعات):

سيفاس سبور(تركيا) × فياريال (إسبانيا) 7:55م beIN Sports HD 3

ميلان (إيطاليا) × سيلتك (إسكوتلندا) 7:55م beIN Sports HD 1

لاسك لينز (النمسا) × توتنهام هوتسبير (إنجلترا) 7:55م beIN Sports HD 2

زوريا لوهانسك (أوكرانيا) × ليستر سيتي (إنجلترا) 7:55م beIN Sports HD 5

آرسنال (إنجلترا) × رابيد فيينا (النمسا) 10:00م beIN Sports HD 1

إي زد آلكمار (هولندا) × نابولي (إيطاليا) 10:00م beIN Sports HD 5