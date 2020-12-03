وزير خارجية إيران: يمكن وقف قانون توسيع البرنامج النووي إذا توقفت العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني لتوسيع البرنامج النووي للبلاد لن ينفذ إذا تم إسقاط العقوبات عن طهران.

وأضاف في مؤتمر روما ميد 2020 عبر رابط فيديو: "سوف ننفذه لأنه (سيكون) قانون الأرض ... (لكنه) ليس نهائيا".

وكرر ظريف بذلك ما تقوله إيران إنه من ضمن حقوقها تقليل الامتثال لاتفاق فيينا النووي لعام 2015، والمعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال: "(ولكن إذا عادت الولايات المتحدة وأوروبا) إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، فلن يتم فقط التخلي عن تنفيذ هذا القانون، بل في الواقع سيتم إلغاء الإجراءات التي نتخذها وتلك التي اتخذناها ... أي أننا سوف نعود إلى الامتثال الكامل".