اعتصام سيدات أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ

اعتصمت مجموعات من سيدات المجتمع المدني أمام قصر العدل في بيروت، اليوم الخميس، تحت عنوان «بيروت وأهلها مش للبيع»، وذلك للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أكدت لينا نويري المتحدثة باسم المعتصمات، أن «هذه الوقفة رسالة للقضاء لا سيما للقاضي فادي صوان»، قائلة: «نحن عرضنا أدوات العدالة للبيع لأنكم لا تستعملونها، لذا نقول لكم كل المسؤولين السياسيين ومجلس النواب وكل الوزراء والأمنيين والقضاة المهملين شاركوا في جريمة انفجار المرفأ».

وشددت على «ضرورة تحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين»، مؤكدة أن «المحاسبة تكون من أعلى الهرم لأسفله».

وانطلق المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، مساء أمس الأربعاء، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات بهدف حشد الدعم للبنان من قبل المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وذلك على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني، في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني.