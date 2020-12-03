 محافظ البحر الأحمر: تعليق الغوص في إلفيستون بمرسى علم - بوابة الشروق
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محافظ البحر الأحمر: تعليق الغوص في إلفيستون بمرسى علم

كمال رشاد
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 3:43 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 3:43 ص

قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إيقاف أنشطة الغوص ورحلات السفاري بمنطقة شعاب إلفيستون شمال مرسى علم، لمدة ثلاثة أيام.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمتابعة حالة الموقع واستقرار وسلامة الاستخدامات الطبيعية، وكلف إدارة المحميات بتشكيل لجنة علمية؛ لدراسة أسباب تغير سلوك أسماك القرش الموجودة بالمنطقة، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى التغيرات البيئية بنفس المنطقة.

كانت سيدة ألمانية الجنسية، في العقد الرابع من العمر، تعرضت، خلال ممارستها رياضة الغوص في موقع الغوص المسمى إلفينستون، لهجوم من سمكة قرش من نوع "long manous"، وتمكن المرشد من إنقاذها والأشخاص الأربعة الذين كانوا برفقتها، ووجه محافظ البحر الأحمر بسرعة نقلها إلى المستشفى القريب للمنطقة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة لها، حيث تم عمل خياطة لمكان الجرح بكتفها الأيسر، وحالتها مستقرة.

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