كوريا الشمالية تفرض قيودا أشد صرامة في بيونج يانج لمواجهة كورونا

تطبق كوريا الشمالية إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا في بيونج يانج منذ وضع العاصمة مؤخرا في أعلى مستوى تأهب ضد جائحة فيروس كورونا، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن محطة الإذاعة المركزية الكورية الرسمية: "تطبق التدابير الاستباقية لمنع تدفق الفيروس إلى بيونج يانج على نحو استباقي".

وبموجب تلك التدابير يجب على جميع الأشخاص الذين يدخلون منطقة مانك يونج ديه، البوابة الغربية لبيونج يانج، الخضوع لفحص درجة الحرارة، كما يتعين تعقيم البضائع بالمستودعات.

ووُجهت أوامر إلى الأطباء في منطقة سونكيو، الجزء الغربي من بيونج يانج، بفحص السكان المحليين الذين يعانون من الحمى أو أعراض تنفسية. وذكر التقرير أنه تم أيضا تعقيم مرافق إمدادات المياه في منطقة مورانبونج في بيونج يانج.

وكانت وسائل إعلام حكومية أفادت أمس الأربعاء بأنه تم وضع بيونج يانج في أعلى درجات التأهب ضد كورونا، وعُلق العمل في المرافق العامة مثل المطاعم والحمامات العامة وقُيدت حركة المواطنين في العاصمة.

وتقول كوريا الشمالية إنها خالية من الفيروس، ولكنها تتخذ تدابير في جميع أنحاء البلاد لمنع تفشي العدوى.