ميركل: ألمانيا لا تزال بعيدة جدا عن القيم المستهدفة في جائحة كورونا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقادها بأن بلادها لا تزال "بعيدة جدا" عن القيم المستهدفة في جائحة كورونا.

وفي أعقاب مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، أشارت ميركل مساء اليوم الأربعاء إلى الارتفاع الكبير جدا في أعداد وفيات كورونا، وقالت إن هذا يوضح مدى المسؤولية التي تضطلع بها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

وأكدت ميركل، ضرورة الوصول بمعدل الإصابات الجديدة إلى 50 حالة لكل مئة الف نسمة في سبعة أيام.

كانت ميركل، أعلنت مساء اليوم الأربعاء عن تمديد الإغلاق الجزئي الساري في البلاد حتى العاشر من يناير المقبل.