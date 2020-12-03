الولايات المتحدة تجدد دعمها لجوايدو قبيل الانتخابات البرلمانية الفنزويلية

أعادت الولايات المتحدة التأكيد، الأربعاء، على دعمها لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الأحد، الذي من المتوقع أن يفقد السيطرة على الهيئة الحكومية الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة في البلاد.

وقالت الحكومة الأمريكية و"الحكومة المؤقتة" لفنزويلا بقيادة جوايدو، إنهما "تعترفان بتدهور سيادة القانون في فنزويلا بسبب افتقار نظام (نيكولاس) مادورو غير الشرعي للإرادة لوقف تهريب المخدرات واقتلاع جذور العناصر الإجرامية التي تستغل كل ركن من أركان فنزويلا".

وأعلن نحو 30 حزبا معارضا مقاطعة الانتخابات التي يرونها محاولة احتيالية لوضع الجمعية الوطنية في أيدي الحزب الاشتراكي الذي يقوده مادورو.

وجاءت دعوة المقاطعة بقيادة جوايدو الذي تعترف به عشرات الدول رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

ويلقى باللوم على مادورو، الذي فاز بولاية ثانية في انتخابات 2018 التي لقيت انتقادا واسعا بوصفها غير ديمقراطية، في التسبب أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى فرار نحو خمسة ملايين فنزويلي إلى الخارج.