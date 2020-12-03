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سوريا تسجل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:40 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:40 م

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8147 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الخميس، أشارت «الصحة السورية» إلى تسجيل ست وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 432.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 59 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 3748.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 65 مليون إصابة.


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