مياه المنيا: ندوات توعية لـ3500 طالب بمركز ملوي لترشيد استخدام المياه

صرح المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه المنيا، إن إدارة التوعية العامة بالشركة نظمت ندوات للتوعية المائية بمركز ملوي بالمدارس الرسمية للغات وملحقة المعلمين ومدرسة إيهاب زيدان والأزهار لـ3500 طالب وطالبة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتكثيف حملات التوعية وترشيد استخدام المياه.

وأضاف "الشهاوي"، أنه تم توزيع كتب تلوين ضمن حملات التوعية التي تؤديها الشركة، والتي تركز على التوعية المائية، وجائحة كورونا والنظافة العامة، والنظافة الشخصية والتغذية السليمة، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، وأنها تتم بالتعاون بين الشركة وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف.

وأكد أن الشركة تولي أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات الموثرة داخل المجتمع المنياوى.