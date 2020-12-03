ويليامز وصالح يؤكدان ضرورة الإسراع بجهود إنهاء الانقسام في ليبيا

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الأربعاء، آخر المستجدات في ليبيا مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.



وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس النواب، في بيان مشترك، أن ويليامز وصالح أكدا، خلال مكالمة هاتفية، ضرورة الإسراع في الوصول إلى توافق ضمن لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإنهاء حالة الانقسام والمضي قدما في تنظيم الانتخابات لإنهاء الأزمة الليبية.



جاء ذلك على خلفية تحذير المبعوثة الأممية الفرقاء الليبيين في مستهل الجلسة الافتراضية الثالثة لملتقى الحوار السياسي من أن استمرار التواجد العسكري الأجنبي وعمليات تهريب الأسلحة إلى بلدهم يشكل أزمة خطيرة ويناقض مصالح الليبيين.