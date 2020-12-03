تحسن نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس تحسن وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 8ر57 نقطة، مقابل 8ر56 نقطة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، ليواصل ارتفاعه عن مستوى 50 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع كبير في نشاط الأعمال في ظل تسجيل أسرع زيادة في طلبيات الأعمال الجديدة منذ 2010.

كما سجل المؤشر الفرعي للتوظيف في قطاع الخدمات أكبر ارتفاع له منذ 10 سنوات، في حين زادت تكلفة مستلزمات التشغيل.

في الوقت نفسه سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الصين 5ر57 نقطة خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي مقابل 7ر55 نقطة في الشهر السابق.