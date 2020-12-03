رئيس الوزراء: الدولة تدرك جيدا الدور الكبير الذي يقوم به التعبئة والإحصاء

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر والتقدير لجميع العاملين في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لجهودهم في إعداد بحث الدخل والإنفاق وغيرها من الأبحاث الأخرى التي يقدموها، مشيرًا إلى استفادة الحكومة منها.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق للعام 2019-2020، صباح الخميس، إن الدولة مدركة للدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتين له.

وأضاف أن بحث الدخل والإنفاق نقطة ارتكاز وأساس تعتمد عليه الدولة في خططتها، لرفع مستوى جودة الحياة للأسر وتخفيض معدلات الفقر.