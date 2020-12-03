تشيلي تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا حتى مارس المقبل

أعلن رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا، اليوم الخميس، أنه سيتم تمديد حالة الكوارث الوطنية المفروضة في البلاد حالياً حتى 13 مارس 2021، وسط مخاوف من موجة جديدة محتملة من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتم فرض هذا الإجراء، الذي يسمح للسلطات بفرض قيود مثل حظر التجول والحجر الصحي، في البداية يوم 18 مارس 2020.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إنه تم تمديد الإجراء بالفعل ثلاث مرات، ويعني التمديد الأخير وضع تشيلى تحت ما يعرف بحالة الكوارث الوطنية لمدة عام تقريبا.

وخففت تشيلي، التي تقع في أمريكا الجنوبية، من القيود مع تراجع عدد الإصابات ، ولكنها تتوقع الآن موجة جديدة من العدوى الشهر المقبل.

وقال بينيرا في مناسبة لتكريم العاملين في مجال الطب الذين توفوا بسبب كوفيد-19 ،:" نحن كحكومة، ندرك تماما المخاطر التي ستعنيها موجة ثانية من الإصابات في بلادنا".

وسجلت تشيلي أكثر من 550 ألف إصابة بالفيروس القاتل، وأكثر من 15 ألف و 400 حالة وفاة.

وقال بينيرا إن الحكومة تهدف إلى تطعيم 15 مليون شخص - أي جميع السكان تقريباً- ضد كورونا بداية من الربع الأول من عام 2021.