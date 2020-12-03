مقتل 4 أشخاص في انفجار بريستول ببريطانيا

قالت شرطة أفون وسومرست، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد وقوع "انفجار كبير" اليوم الخميس ، في منشأة لمعالجة نفايات المياه بإحدى ضواحي وميناء مدينة بريستول في جنوب غرب بريطانيا.

وتم استدعاء خدمات الطوارىء إلى موقع الانفجار في أفونماوث، الساعة 1122 بتوقيت جرينتش ،بعد تلقي العديد من التقارير بسماع دوي هائل.

وذكرت شرطة أفون وسومرست في وقت سابق أنه يعتقد أن الانفجار وقع بأحد الخزانات الكيماوية في مركز بريستول ووتر لمعالجة المياه.

وأظهرت الصور التي التقطتها وكالة "برس أسوسيشن" من الموقع خزانا كبيرا سطحه مدمر.

وقال شاهد العيان جواد بورهان للوكالة إنه كانت هناك "مروحية تبحث عن مفقودين"، مضيفا: " سمعت الصوت، حيث إني أعمل بجوار المبنى في مخزن آخر. وبعد عشر دقائق رأيت المروحية قادمة، والشرطة".