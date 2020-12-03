تأجيل إعدام طبيب سويدي إيراني مسجون في إيران

صرح اليوم الخميس محامي طبيب سويدي إيراني محكوم عليه بالإعدام في إيران بناء على اتهامات بالتجسس، بأنه جرى تعليق إعدامه بشكل مؤقت.



وقال المحامي هلاله موسافيان لوكالة العمال الإيرانية: "لحسن الحظ جرى تأجيل إعدام أحمد رضا جلالي لأيام قليلة لأسباب مازالت غير معلومة".



وقال موسافيان إن المفاوضات الدبلوماسية بين السويد وإيران يمكن أن تكون وراء التعليق المؤقت للحكم.



وحكم على جلال بالإعدام بناء على مزاعم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل وهو مسجون في سجن إيفين بإيران منذ 2016. وينفي كل الاتهامات المنسوبة له.



وكان هناك العديد من التقارير مؤخرا بشأن إعدامه الوشيك رغم أن السلطات لم تؤكدها أو تنفها.



ورفضت الخارجية الإيرانية النقد الأجنبي وإدانة حكم جلالي، قائلة إن الدول الأخرى ليس لها الحق في التدخل في القضاء الإيراني.



يشار إلى أن ازدواج الجنسية غير معترف به في إيران حيث جنسية الأب فقط هي ما يؤخذ بها. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يحملون جنسيتين غالبا ما يعاملون كإيرانيين ويمكن حرمانهم من دعم قنصلي من الدولة الثانية التي يحملون جنسيتها.



وقالت جماعات المعارضة إن العديد من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين والذين هم مسجونون حاليا في إيران –والكثير منهم أيضا بناء على اتهامات بالتجسس- بسبب جواز سفرهم المزدوج رغم أن طهران تنفي ذلك.