 وفيات كورونا في المغرب تتجاوز الـ6000 - بوابة الشروق
الخميس 3 ديسمبر 2020 8:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

وفيات كورونا في المغرب تتجاوز الـ6000

هديل هلال
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 8:00 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 8:00 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 368 ألفًا و624 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 78 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6063.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4750 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 318 ألفًا و987.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 65 مليون إصابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك