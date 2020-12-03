قائد أوركستر الإصلاح الاقتصادي الفرنسي، ورجل الاقتصاد البارز، قاد فرنسا في مرحلة حرجة، إنه الرئيس الفرنسي الأسبق، فاليري جيسكار ديستان، الذي غيبه الموت مساء أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 94 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وينحدر ديستان من عائلة برجوازية مرموقة، وتخرج من المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة، وتولى حقيبة المالية والاقتصاد أكثر من مرة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وفي 10 مايو 1981، فشل في الفوز بولاية رئاسية جديدة في سباق خاضه مجددًا ضد ميتران.



وتولى ديستان رئاسة فرنسا في الفترة من 1974 إلى 1981، ويعتبره الفرنسيون قائد أوركسترا الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، إذ لم يجري أي رئيس فرنسي إصلاحات جوهرية منذ بداية ولايته مثلما فعل.



وكان ديستان أصغر رئيس يدخل قصر الإليزيه، حيث تولى الحكم عندما كان يبلغ 48 عاماً فقط، بعد فوزه على فرانسوا ميتران في الانتخابات الرئاسية عام 1974.



ويعتبر أول شخص غير ديجولي- لا يعتنق عقيدة الجنرال شارل ديجول- يتولى الرئاسة منذ قيام الجهورية الفرنسية الخامسة، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.



وعلى الصعيد الأوروبي، أقام جيسكار اليميني علاقات وثيقة مع مستشار ألمانيا الغربية سابقًا هيلموت شميت، حيث وضعا معا أسس توحيد العملة الأوروبية، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.



وكان آخر ظهور علني لديستان في 30 سبتمبر 2019، خلال جنازة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي شغل منصب رئيس الحكومة خلال رئاسة ديستان، بحسب إذاعة "فرانس بلو".