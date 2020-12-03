وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مدينة فرانكفورت إلى 12. 1 مليون حالة، استنادا إلى بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 17659 حالة، وعدد المتعافين من مرض "كوفيد-19 " الذي يسببه الفيروس إلى 789 ألفا و564 شخصا.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 44 أسبوعا على إعلان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 22046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة.

وبحسب بيانات المعهد اليوم، فإن هذا العدد يقل بنسبة ضئيلة على ما تم تسجيله يوم الخميس الماضي، عندما بلغت أعداد الإصابة الجديدة 22268 حالة.

وأوضح المعهد، أن عدد حالات الوفاة الجديدة إثر الإصابة بالفيروس بلغ 479 حالة، ليكون بذلك ثاني أعلى عدد لحالات الوفاة يتم تسجيله خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.

يذكر أن أعلى عدد لحالات الوفاة تم تسجيله أمس الأربعاء بإجمالي 487 حالة.

ويشار إلى أن عدد حالات الوفاة اليومية يزداد مؤخرا، وهو ما كان متوقعا بعد الزيادة الكبيرة التي تم تسجيلها في حالات الإصابة.

وأوضح المعهد، أن إجمالي عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بذلك إلى 17602 حالة.

وأضاف المعهد، أن إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 1106789 حالة.

وبحسب تقديرات المعهد، تعافى من الفيروس حتى الآن في ألمانيا إجمالي 800 ألف شخص.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد أمس الأربعاء أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ 89. 0، علما بأنه لم يتغير بذلك على ما تم تسجيله أول أمس الثلاثاء، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس في ألمانيا يمكنهم نقل العدوى إلى 89 شخصا آخرين.