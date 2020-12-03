ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي جديد في نوفمبر

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ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية بأكبر قدر له في عقد في نوفمبر مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الخميس أن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في نهاية تشرين ثان/نوفمبر بلغ 38ر436 مليار دولار، بزيادة قدرها 87ر9 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وظل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد يسجل ارتفاعًا لمدة ثمانية أشهر متتالية منذ نيسان/أبريل.

وأوضح البنك المركزي الكوري أن سبب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد يرجع إلى زيادة إيرادات التشغيل لأصول العملات الأجنبية المملوكة وزيادة قيمة تحويل الأصول غير المقومة بالدولار.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية، بما في ذلك السندات الحكومية وسندات الشركات، إلى 64ر394 مليار دولار، بزيادة قدرها 11 مليار دولار عن شهر تشرين أول/أكتوبر.

كما زادت ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 30 مليون دولار لتبلغ 22ر3 مليار دولار، بينما ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 40 مليون دولار ليصل إلى 4ر4 مليار دولار.

في حين انخفضت الودائع المقومة بالعملات الأجنبية إلى 32ر29 مليار دولار.

وبقيت قيمة سبائك الذهب التي يمتلكها البنك المركزي دون تغيير عند 79ر4 مليار دولار.