ارتفاع محدود للبورصة هذا الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على استقرار بميل إلى الانخفاض، حيث لم تصعد البورصة كثيرًا في جلسات الأسبوع الخمس، وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة ٠،٣١٪ ووصل إلى مستوى ١١٠١٥ نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد هبط اليوم بنسبة محدودة للغاية وهي ٠،٠٨٪ ،ووصل إلى مستوى ١١٠١٥ نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.32%، لينهي الجلسة عند 2088 نقطة.

وارتفع إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 0.27%، عند مستوى 3038 نقطة، وصعد المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 0.12%، ليغلق عند 2216 نقطة.