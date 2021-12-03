نائب رئيس الإمارات يشيد بمستوى العلاقات المتميزة مع أوزبكستان في كافة القطاعات

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمستوى العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في كافة القطاعات، وحرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول الصديقة والعمل على دعم جهودها التنموية للإسهام بشكل فاعل في صياغة مستقبل أفضل للشعوب.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء خلال تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من رئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف، هنأه خلاله بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات.

من جانبه، أشاد الرئيس الأوزبكي بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ضمن مختلف القطاعات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، منوهاً بالعلاقات الراسخة التي تجمع جمهورية أوزبكستان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشراكة المثمرة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي تمثل نموذجاً عالمياً للشراكات الحكومية الهادفة إلى خدمة المجتمعات.

س و م/ أ د ه/ه م غ