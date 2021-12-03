الأوقاف توضح سبب ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة العبرية

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنّ الوزارة حريصة على ترجمة معاني القرآن الكريم بعدد من اللغات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد ميري ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ الأوقاف تصدر كتاب المنتخب لترجمة معاني القرآن الكريم بعدة لغات، بينها الفرنسية والصينية والإنجليزية، وجاري إصداره باللغة اليونانية.

وأوضح أنه جاري التحضير لإصدار كتاب المنتخب باللغة العبرية لمنع تحريف القرآن.

وتابع: "لم تصل إلينا أي نسخة محرفة من تفسيرات القرآن، لكن تم اللجوء إلى عدد من المتخصصين لإعداد ترجمة عبرية".