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اليوم بمهرجان القاهرة.. عرض فيلم «الثقب في السياج» المشارك بالمسابقة الدولية

محمد عباس
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 10:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 10:20 ص

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الروائي «الثقب في السياج» الذي يشارك بالمسابقة الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ43، والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبدأ عرض الفيلم في الساعة 6:00 مساءا، بقاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويليه ندوة مع صناع الفيلم، ومن المقرر أن تستقبل السجادة الحمراء ضيوف الفيلم.

«الثقب في السياج» من إخراج خواكين ديل باسو. في معسكر صيفي منعزل ومغلق في الريف المكسيكي، وتحت أعين أولياء أمورهم البالغين، يتلقى الأولاد من مدرسة خاصة مرموقة تدريبا بدنيا وأخلاقيا ودينيا لتحويلهم إلى نخبة الغد. يؤدي اكتشاف ثقب في السياج المحيط إلى سلسلة متزايدة من الأحداث المزعجة، وتنتشر الهستيريا بسرعة.

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