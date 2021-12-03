تباين في الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الجمعة، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4770 إصابة جديدة و26 حالة وفاة، وتماثل 1855 شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 968 ألفا و425 حالة، والوفيات إلى 11 ألفا و687 حالة، والشفاء إلى 897 ألفا و728 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل حالة وفاة واحدة و287 إصابة جديدة، وتعافي 245 حالة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، 541 إصابة جديدة، و4 وفيات، و2177 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 374 ألفا و280 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و480 حالة، والشفاء إلى 352 ألفا و416 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1765 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع العدد التراكمي إلى 675 ألفا و765 حالة، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 191 إصابة جديدة، و6 وفيات، وتماثل 156 مريضا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 211 ألفا و112 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و89 حالة، والشفاء إلى 144 ألفا و909 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة، في المغرب اليوم الجمعة، تسجيل 151 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، و172 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 950 ألفا و374 حالة، والوفيات إلى 14 ألفا و784 حالة بنسبة 1.6%، والشفاء إلى 932 ألفا و737 حالة بنسبة 98.1%.