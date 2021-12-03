روائع الموجي والسنباطي في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح (سيد درويش) بالإسكندرية.

وتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من روائع الموسيقار رياض السنباطي، والموسيقار محمد الموجي، منها (آخرة جرحي ايه، مغرور، غالي عليا، حبيبها، رمش عينه، حلوة الدنيا، أنا قلبي إليك ميال، عيون القلب، هقابله بكرة، أفرح يا قلبي، حيرت قلبي، شمس الأصيل، وموسيقى بنات بحري).

شارك في الحفل نجوم الفرقة مصطفى سعد، وياسر سعيد، وحسناء، ومروة حمدي، ويمنى حسن، ومحمد متولي.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست في الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.