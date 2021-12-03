مجلس الوزراء الأردني يوافق على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة مع مصر

وافق مجلس الوزراء الأردني على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة والآثار الأردنية ووزارة السياحة والآثار في مصر للأعوام (2022- 2024) الذي جرى توقيعه في القاهرة، وتم نشر الموافقة بالجريدة الرسمية الأردنية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية ، اليوم الخميس، بأن هذا البرنامج يأتي تلبية لرغبة البلدين في المضي قدماً في تعزيز وتقوية العلاقات الودية بينهما عبر الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال السياحة، وإدراكا لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية والتفاهم المتبادل وحسن النوايا وتوثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

ويتكون البرنامج الذي جاء تفعيلاً لاتفاق التعاون السياحي الموقع بين البلدين في نيسان 1989، على خمس مواد هي التنشيط والتسويق والترويج السياحي، التدريب السياحي، مجال السياحة المستدامة، التشريعات والأنظمة السياحية، ولجنة المتابعة.