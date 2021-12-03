حكم نيوزيلندي لمباراة مصر والسودان في كأس العرب

قررت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين الحكم النيوزيلندي مات كونجير لقيادة مباراة منتخب مصر والسودان، والمقرر إقامتها في السادسة من مساء غداً السبت، على استاد راس أبو عبود، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للمنتخبات.

ويعاون كونجير فى القيادة التحكيمية للمباراة، التونجي تيفيتا ماكاسيني كحكم مساعد أول ومن جزر سليمان موتوكيرا برنارد كحكم مساعد ثانٍ، وأندريس ماتياس كحكم رابعًا، ويجلس على تقنية الفار الهولندي بلوم كيفن كحكم رئيسى، والألماني كريستيان دنجرت كحكم مساعد للفار.

يدخل المنتخب المصري المباراة وفى جعبته 3 نقاط بعد الفوز على نظيره اللبناني بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة، فى الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

بينما تلقي المنتخب السوداني هزيمة ثقيلة أمام نظيره الجزائري بأربعة أهداف دون رد، فى اللقاء الذي جمعهما الاربعاء الماضي فى الجولة ذاته.