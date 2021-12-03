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اليوم بمهرجان القاهرة.. عرض فيلم «دفاتر مايا» من مسابقة آفاق السينما العربية

محمد عباس
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 10:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 10:24 ص

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الروائي «دفاتر مايا» المشارك بمسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ43، والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبدأ عرض الفيلم في الساعة 4:00 عصرا، بقاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويليه ندوة مع صناع الفيلم.

«دفاتر مايا» من إخراج جوانا حاجي توما، خليل جريج. مايا أم عزباء تعيش في مونتريال مع ابنتها المراهقة أليكس. في ليلة عيد الميلاد يتلقون شحنة غير متوقعة. دفاتر وأشرطة وصور أرسلتها مايا إلى صديقتها المقربة في بيروت في الثمانينيات. ترفض مايا فتح الصندوق أو مواجهة ذكرياته، لكن أليكس تبدأ في الغوص فيه سرا. بين الخيال والواقع، تدخل أليكس عالم مراهقة والدتها الصاخبة والعاطفية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وتكشف عن ألغاز الماضي الخفي.

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