 ميركل تختار أغنية قديمة في حفل وداعها: تذكرني بشبابي في ألمانيا الديمقراطية - بوابة الشروق
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ميركل تختار أغنية قديمة في حفل وداعها: تذكرني بشبابي في ألمانيا الديمقراطية


نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 1:33 م | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 1:33 م

أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سبب اختيارها في حفل وداعها أغنية مغنية البانك الألمانية الشرقية نينا هاجن، "عرابة" موسيقى البانك الألمانية.

وقالت ميركل يوم الخميس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع رؤساء مناطق ألمانيا: "كانت هذه الأغنية من أبرز مراحل شبابي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، والأغنية من جمهورية ألمانيا الديمقراطية"

وأضافت: الأغنية تذكر جزيرة هيدينسي إلى الغرب من أكبر جزيرة في ألمانيا، روجن، على الساحل الألماني، لذلك كل شيء فيها مناسب، وفقا لشبكة روسيا اليوم.

وتستعد ألمانيا لتنظيم حفل وداع للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي قررت اعتزال الحياة السياسية.

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