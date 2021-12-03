الأوقاف تفتتح مسجدين جديدين فى أسوان

افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين بدراو وإدفو؛ ليصل بذلك إجمالى عدد المساجد التي تم افتتاحها بالمحافظة 56 مسجدا.

وشهد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، نيابة عن المحافظ، افتتاح مسجد السلام بقرية القفطية بمركز دراو، بحضور محمد أحمد القائم بأعمال رئيس مدينة دراو، وعدد من الأئمة وأهالى القرية، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية للمصلين داخل المسجد.

فيما شهد رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، افتتاح مسجد آل البيت بمركز إدفو، بحضور عدد من الأئمة والمسئولين التنفيذيين وأهالى القرية، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية للمصلين داخل المسجد.