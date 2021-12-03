بوريطة: المغرب ملتزم بدعم عمل مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن المغرب يظل ملتزما بدعم عمل مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل.

وقال بوريطة- في كلمته، خلال الاجتماع الوزاري السادس لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل، الذي يعقد بشكل افتراضي، تحت شعار (الخروج من جائحة "كوفيد -19" ومستقبل الدعم متعدد الأطراف للبلدان متوسطة الدخل من أجل تحقيق أجندة 2030 وبرنامج عمل أديس أبابا)- إن المغرب يتطلع إلى تعزيز الحوار حول السبل الكفيلة بدعم وتوطيد التعاون والشراكات مع وبين البلدان متوسطة الدخل.

ووصف بوريطة، الاجتماع الوزاري بأنه "لحظة مهمة" بالنسبة للمغرب، الذي يشارك لأول مرة كعضو في مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل، مشيدا بدولة جواتيمالا، التي تترأس هذه المجموعة.

وأشار إلى أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة (كوفيد-19) كانت لها تداعيات وخيمة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان متوسطة الدخل، وأن ظهور متحورات جديدة يعزز حالة التدهور التي تؤثر على تعافي الاقتصاد العالمي، مبرزا أن العديد من البلدان لن تصل إلى مستويات الناتج الداخلي الإجمالي قبل الأزمة إلا بعد عدة سنوات.

وقال بوريطة إنه بالرغم من التقدم الذي تم تحقيقه فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فإن البلدان متوسطة الدخل في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعاون موجه يلبي احتياجاتها الخاصة، مضيفا أنه يجب في هذا الصدد على مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل أن تواصل عملها لتحسين وضعها في عملية التعاون متعدد الأطراف.

وأكد أهمية ضمان عدم تخلف البلدان متوسطة الدخل عن الركب، في وقت يواجه فيه العالم دائما هذه الأزمة غير المسبوقة، وأن يعمل المجتمع الدولي على تصحيح الوضع بعد وباء (كوفيد- 19).

يذكر أن الاجتماع الوزاري السادس لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل يهدف إلى إبراز التحديات الخاصة التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل، فضلا عن بنية الدعم متعدد الأطراف اللازم لدعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، كما يعد فرصة من أجل تحديد احتياجات تلك البلدان، خصوصا في إطار التعافي من جائحة (كوفيد-19).