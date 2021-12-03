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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين بذبح سيدة مسنة داخل شقتها بغرض سرقتها بمنطقة الهرم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد العثور علي جثة مسنة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة سيدة مسنة بها جرح ذبحي بالرقبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاملين بورشة استغلا إقامة الضحية بمفردها، وتسللا لشقتها، وخلال سرقتها شعرت بهما، فاعتديا عليها بسلاح أبيض، واستوليا على مبلغ مالي 700 جنيه وفرا هاربين.

والقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وجرى اقتيادهما لديوان القسم، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.