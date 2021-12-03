 الأمم المتحدة: تنظيم «داعش» قتل ما لا يقل عن 1000 سجين في الموصل عام 2014 - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: تنظيم «داعش» قتل ما لا يقل عن 1000 سجين في الموصل عام 2014

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 9:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 9:54 ص

صرح رئيس فريق تابع للأمم المتحدة يحقق في فظائع في العراق بأن متطرفي "داعش" ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سجن بالموصل في يونيو 2014.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس هذا الفريق أن سجن الموصل شهد بشكل منهجي قتل ما لا يقل عن 1000 سجين غالبيتهم من الطائفة الشيعية.

وكان مسلحو تنظيم "داعش" قد سيطروا في يونيو من عام 2014 على مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية مساحة وسكانا بعد مواجهات مع قوات الجيش العراقي، حيث استولوا بعد دخولهم المدينة على 2300 عربة مصفحة من طراز "هامر" إضافة إلى أعداد كبيرة من الأسلحة والعتاد.


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