عروض مسرحية ورياضية للتوعية بالقضية السكانية في قنا

شهد حازم عمر نائب محافظ قنا، ووفد السفارة الكندية وصندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة لويس دوماس سفير كندا في مصر، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الفنون المجتمعية للتوعية بالقضايا السكانية بمركز شباب سيدي عبد الرحيم بمدينة قنا، بحضور فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وشهد الوفد، عدد من الأنشطة الرياضية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول تنظيم الأسرة من قبل شبكة تثقيف الأقران، بالإضافة إلى عرض مسرحي تفاعلي لفريق نواة كجزء من مهرجان الفنون المجتمعية "نواة للتغيير".

كما ناقش نائب محافظ قنا والوفد المرافق له مع شباب المتطوعين الجهود المبذولة لإشراك الشباب في القضايا التنموية، مؤكدين أن وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه تدعم أندية السكان بمراكز الشباب لاستضافة أنشطة توعوية مختلفة حول القضايا السكانية باستخدام أدوات مبتكرة مثل المسرح والغناء بهدف رفع الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقضايا تخص تنظيم الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة والممارسات الضارة ضد الفتيات.

وأكد نائب محافظ قنا، أهمية الأنشطة الرياضية والمسرح المجتمعي والفنون بشكل عام في التغيير الثقافي، وزيادة وعي المجتمع بقضايا السكان، وتعزيز قدرات الشباب من الجنسين في مجال الصحة الإنجابية والقضايا السكانية بشكل عام.

وأضاف عمر، أنه من الضروري زيادة وعى المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال، حيث إن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.