كشف رئيس فريق تابع للأمم المتحدة يحقق في الفظائع المرتكبة بالعراق (يونيتاد) عن أن تنظيم "داعش" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سجن مدينة الموصل في يونيو عام 2014.

وقال رئيس الفريق الأممي ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم (الجمعة) ـ إن "سجن بادوش بمدينة الموصل شهد بشكل منهجي قتل ما لا يقل عن 1000 سجين غالبيتهم من الطائفة الشيعية على يد مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي في العراق ".

وأشار إلى أن نتائج تحقيقات الفريق الأممي لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد) في العراق خلصت إلى أن تنظيم داعش ارتكب "جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والإبادة والتعذيب والاختفاء القسري والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية" في سجن بادوش بمدينة الموصل، بالإضافة إلى "جرائم الحرب المتمثلة في القتل العمد والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والاعتداء على الكرامة الشخصية".

وكان مسلحو "داعش" قد سيطروا في يونيو من عام 2014 على مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية مساحة وسكانا بعد مواجهات مع قوات الجيش العراقي، حيث استولوا بعد دخولهم المدينة على 2300 عربة مصفحة من طراز "هامر" إضافة إلى أعداد كبيرة من الأسلحة والعتاد.