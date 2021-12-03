اختتام الاحتفالات بأعياد الطفولة بمستشفى العريش العام

اختتمت الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية في مديرية الصحة بشمال سيناء، احتفالاتها بأعياد الطفولة.

وأشار بيان لمديرية الصحة، الليلة، إلى أن ختام الاحتفالات أقيمت في الأقسام الداخلية بمستشفى العريش العام تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، حيث تم توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال وذويهم.

يذكر أن احتفالات الطفولة أقيمت لمدة 5 أيام بالمراكز الحضرية، وتضمنت التوعية بأهمية الاهتمام بالرضاعة الطبيعية للطفل والتغذية السليمة والنظافة الشخصية وأهمية التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، إلى جانب توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال والمترددين على المراكز الحضرية.