بلجيكا تفرض إجراءات وقائية إضافية لتقليل إصابات كورونا قبل موسم الأعياد

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن الزيادة الأخيرة في الحالات تلقي بثقلها على الهيئات الصحية وتحرم الأشخاص المصابين بأمراض أخرى تهدد الحياة مثل السرطان من العلاج الضروري.

وقال دي كرو، في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة بروكسل تايمز البلجيكية، عبر موقعها الإلكتروني، إن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يتلقون العلاج الذي يحتاجونه في المستشفى، لذلك من المهم التصرف بسرعة، مشيرًا إلى أن 40% من وحدات العناية المركزة في بلجيكا مملوءة حاليًا بمرضى كوفيد -19، وأن الوضع الوبائي في البلاد لا يمكن السكوت عنه.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة تشمل: إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية الآن في موسم العطلات قبل أسبوع من عيد الميلاد في 20 ديسمبر الجاري، وضرورة ارتداء الأطفال للأقنعة من سن 6 سنوات، كما حددت الحكومة حضور المناسبات التي تجرى في الأماكن المغلقة ألا تزيد عن 200 شخص فقط.