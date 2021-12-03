الرئيس الموريتاني يؤكد عمق علاقات بلاده مع ليبيا

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، عمق العلاقات الليبية الموريتانية وأهمية تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الموريتاني، اليوم، في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، والوفد المرافق له، الذي بدأ زيارة رسمية لموريتانيا تستغرق يومين.

وبحث الجانبان الملفات ذات الاهتمام المشترك في المجالات المتنوعة من خلال اللجنة المشتركة الليبية- الموريتانية، ودعم الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وإحياء اتحاد المغرب العربي، وانضمام ليبيا لمجموعة دول الساحل الخمس (G5)؛ نظرا لدورها الفاعل في المنطقة.

كما تطرق اللقاء لملف المصالحة الوطنية الشاملة طريق استقرار ليبيا.