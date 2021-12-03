حرس الحدود السعودي يحبط عمليات تهريب كميات من المخدرات

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تمكن حرس الحدود السعودي من إحباط محاولات تهريب نحو (117) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الدوريات البرية في منطقة عسير تمكنت هي الأخرى من إحباط (1992) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها.