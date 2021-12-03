 حرس الحدود السعودي يحبط عمليات تهريب كميات من المخدرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حرس الحدود السعودي يحبط عمليات تهريب كميات من المخدرات

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 4:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 4:07 ص

تمكن حرس الحدود السعودي من إحباط محاولات تهريب نحو (117) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الدوريات البرية في منطقة عسير تمكنت هي الأخرى من إحباط (1992) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها.

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