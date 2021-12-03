يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الوثائقي «يوميات شارع جبرائيل» المشارك بمسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ43، والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في عرض عالمي أول.

ويبدأ عرض الفيلم في الساعة 6:30 مساءا، بقاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويليه ندوة مع صناع الفيلم.

«يوميات شارع جبرائيل» من إخراج رشيد مشهراوي. عندما أغلقت السلطات الفرنسية حدودها وأهبطت طائراتها وحجزت مواطنيها في منازلهم ونشرت الشرطة في الشوارع، كان المخرج رشيد مشهراوي في باريس. ودون أي تخطيط بدأت تتدفق الذاكرة القادمة من فلسطين وتندمج مع اليوميات التي يعيشها هناك. وبدأ الفيروس يوقظ فيروسات أخري مما جعله وبشكل عفوي، كمواطن فلسطيني محاصرٌ في أجمل الأحياء الباريسية (مونتمارتر)، ينشغل في توثيق جوانب من يوميات وذكريات في فترة زمنية غيرت وجه العالم.