قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن أرض أسوان تعد أحد العلامات البارزة في تاريخ الريادة المصرية وتشهد حاليًا اهتمامًا غير مسبوق من الدولة بكافة أجهزتها، مضيفة أن المحافظة الساحرة تزخر بالعديد من المواقع الثقافية الهامة التي يتوجها مشروع مكتبة مصر العامة.

وأكدت عبدالدايم - خلال وضع حجر أساس مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان بحضور أشرف عطية محافظ أسوان، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة - أن تأسيس فرع جديد للمكتبة بالمحافظة يأتي ضمن خطوات نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية في كافة أنحاء الجمهورية باعتبارها أحد وسائل تطوير الوعي وتلعب دورًا هامًا في خلق أجيال مستنيرة قادرة على استكمال بناء الوطن وتحقيق الرخاء والازدهار.

من جانبه، أكد عطية تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لإنهاء أعمال إنشاء المكتبة لتقديم خدماتها لأهل أسوان، وثمن دور وزارة الثقافة في تقديم مختلف ألوان الإبداع بالمحافظة من خلال الانشطة والفعاليات المتعددة والمتنوعة.

يذكر أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ 3247 م2 وتشمل مبنى مكتبة مصر العامة وقاعة اجتماعات متعددة الأغراض، إلى جانب جراج متعدد الطوابق وتم إعداد جدول زمني للتنفيذ خلال 18 شهرًا.