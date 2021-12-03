يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، نهارا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء.

وتوقع الخبراء شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 21 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 21 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 12

بورسعيد 22 16

دمياط 21 15

الزقازيق 22 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 21 14

العريش 23 14

رفح 22 15

رأس سدر 23 15

نخل 19 11

نويبع 24 15

طابا 20 15

كاترين 22 11

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 24 15

مرسى علم 25 16

الفيوم 22 13

بنى سويف 22 12

المنيا 23 12

أسيوط 23 10

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

إدفو 27 13

أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 25 13

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18