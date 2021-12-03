محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

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شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بمقر مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الحكومي بالخارجة.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يوافق الثالث من ديسمبر، بحضور القيادات التنفيذية، وبمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم.

وأشاد الزملوط، بالعروض الفنية والرياضية والترفيهية التي قدمها المشاركون، موجهاََ التحية والتقدير لهم ولأسرهم وللمشرفين على التدريب.

وأكد المحافظ، خلال كلمته على دعم المحافظة الكامل لدمج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الخدمات اللازمة للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم.