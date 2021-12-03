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اليوم بمهرجان القاهرة.. عرض فيلم «رجال الوظائف الغريبة» من البانوراما الدولية

محمد عباس
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 10:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 10:29 ص

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الروائي «رجال الوظائف الغريبة» من البانوراما الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ43، والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبدأ عرض الفيلم في الساعة 12:30 ظهرا، بقاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويليه ندوة مع صناع الفيلم.

«رجال الوظائف الغريبة» من إخراج نويس بايوس. من أجل اجتياز اختبار العقد الأسبوعي، يتعين على سباك مغربي شاب أن يتعامل مع زملاء وعملاء غريبي الأطوار. يقدم الفيلم أسبوعاً في حياة موهي وفاليرو وبيب، عمال في شركة سباكة وكهرباء صغيرة في ضواحي برشلونة.

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